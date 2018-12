México no negociará un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos

Martha Bárcena, candidata a ocupar el cargo de embajadora de México en los Estados Unidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló de lo que México hará ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que México recibirá a migrantes extranjeros procedentes de ese país que estén en espera de respuesta a su solicitud de asilo por parte del gobierno de Donald Trump.

Al responder preguntas de los senadores en su comparecencia ante comisiones, Martha Bárcena explicó:

Hemos dicho una y otra vez a los Estados Unidos que México no está interesado en negociar un acuerdo de tercer país seguro. Y no negociaremos un acuerdo de tercer país. Lo que tenemos que se anunció hoy por la mañana por parte del gobierno de los Estados Unidos es la aplicación unilateral de una cláusula de su ley migratoria. México por razones esencialmente humanitarias y acorde a la nueva política migratoria, centrada en derechos humanos y desarrollo que acaba de anunciar, recibirá a estas personas”.

La candidata a embajadora de México en los Estados Unidos continuó:

La solución de aceptación es claramente la posición del gobierno de México es que es temporal. Nada más se les va dar una visa temporal para que puedan obtener trabajo y puedan sostenerse el tiempo que estén en México. No vamos a recibir aquellos que no hayan solicitado el asilo en los Estados Unidos, es una situación muy compleja para México. Es evidente que las leyes de asilo en los Estados Unidos no están funcionando, nos están pidiendo a México que les resolvamos la inoperancia de sus leyes”.