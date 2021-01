México no compra vacunas COVID-19 de segunda: Arturo Herrera

México no compra vacunas de segunda, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ante diputados de Movimiento Ciudadano.

“Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, hay y de hecho estamos, o sea, déjenme decirles, es súper claro: no compramos vacunas de segunda, todas las vacunas que nosotros hemos, estamos en el proceso de contratar, tienen niveles de eficacia superiores al 94 por ciento, hay solamente una vacuna que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo que tiene un nivel de eficacia del 65 por ciento”, indicó Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.