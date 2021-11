México no cambiará posición por Reforma Energética de AMLO si EEUU no está de acuerdo: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió hoy, 18 de noviembre de 2021, que México no cambiará su posición por la Reforma Energética del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si Estados Unidos no está de acuerdo.

“Pues México no va a cambiar su posición. Ya lo dijo el presidente, no es el objetivo, si ya hay una decisión tomada y se va a presentar al Congreso, el Congreso de México decidirá después de ese debate. En eso, Estados Unidos no puede ser un invitado en la mesa de la negociación, es como un principio básico”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en entrevista exclusiva a Noticieros Televisa, previo a la cumbre de Líderes de América del Norte, entre López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau.