México no adquirirá vacunas que no demuestren su eficacia y calidad contra COVID-19: Ssa

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del miércoles 2 de septiembre, que México no se precipitará en la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

Aseguró que, ante la probable anticipación de países en la compra y uso de vacunas para atender esta enfermedad, que en México no se comprará ninguna vacuna que no demuestre su calidad, seguridad y eficacia.

“En México no adoptaremos ninguna vacuna, ninguna que no haya demostrado tener calidad, seguridad y eficacia. Por más que uno quisiera tener la vacuna ya, si no existe evidencia de su seguridad y su eficacia. Es una decisión que es absolutamente improcedente en términos éticos, en términos técnicos, en términos de salud pública”, señaló.