¿México apostará por tener una moneda digital? Esto dice Agustín Carstens

Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de México (Banxico) calificó como duras, pero efectivas las nuevas medidas de confinamiento para frenar el COVID-19 que están instrumentando países europeos y mencionó si ¿México apostará por tener una moneda digital?

“Pues sí yo creo que hacen cierto sentido, son duras, es medicina dura, pero… aquí en Suiza también ha estado más o menos así, y han bajado mucho la incidencia en los últimos dos meses, todavía no estamos “confree” como se dice, pero sí habido progreso, si habido mucho progreso / pues sí pero no deja de ser una medicina muy dura”, dijo Agustín Carstens , Gerente General del Banco de Pagos Internaciones.

Cabe recordar que en Países Bajos, por ejemplo, hay toque de queda, según información de la Cancillería, y bares, restaurantes, tiendas no esenciales, cines, museos y bibliotecas de ese país están cerrados y existen límites estrictos sobre el tamaño de las reuniones tanto en el interior como en el exterior.

El actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza, expresó lo anterior previo a su participación vía virtual al Seminario Perspectivas Empresariales: Fintech organizado por ex alumnos del ITAM.

En su ponencia, Agustín Carstens, informó que el Banco de Pagos Internacionales está invirtiendo muchos recursos en diseñar un plan para que los bancos centrales, como el Banco de México, puedan emitir una moneda digital muy confiable, pero moderna.

“Aquí no podemos permitirnos ningún grado de error, ¿por qué? porque si la gente confía en este sistema y se van a estar intercambiando valores por esta vía, pues no hay de que ‘se me cayó el sistema’ o que resulta que hubo un error de punto cero cero 1, pues eso no es aceptable, aquí no hay margen de error. No puede haber error”.