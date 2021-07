México lanza certificado de vacunación COVID-19, anuncia López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este martes 6 de julio de 2021 que ya se encuentra disponible el certificado de vacunación COVID-19, que es un comprobante oficial para que las personas comprueben que han sido vacunadas.

Durante la conferencia de prensa se emitió un video explicativo de cómo obtener el certificado de vacunación.

Una vez que se ingresa a la página del certificado COVID-19, a la que puedes entrar dando click aquí, se deberá poner la CURP

Dentro del correo habrá dos ligas y el usuario deberá dar click en la primera para ver el certificado. Si se detecta algún error se deberá dar click en la segunda liga para hacer el reporte de los errores. El sistema pedirá llenar los datos requeridos y adjuntar la papeleta de vacunación.

Hugo López-Gatell acotó que se decidió emitir el certificado oficial porque es un comprobante general que puede ser útil para múltiples propósitos.

“Hay un segmento, ciertamente muy pequeño de la población, muy pequeño, que tiene la necesidad de viajar a otros países, en algunos países, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas, no pueden viajar”, explicó.

Acotó que estas restricciones ayudan poco a la salud pública, pero se consideró necesario que los mexicanos contaran con un documento que les facilite esos viajes, en caso de que tengan que hacerlos.

Dijo que una cualidad del certificado es que es oficial y que cuenta con un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria u otra.

Añadió que con este código QR se retoma el registro de la base de datos del Gobierno de México y produce tres datos aleatorios que se están rotando del propio certificado, que ayudan a la validación del éste, es decir, el oficial de migración puede ver en tiempo real que el certificado es auténtico.

Finalmente, López-Gatell dijo que no es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19.

“No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo, si ya está empleado, o no lo quiera emplear si la persona no está empleada, eso no sería adecuado. Sería contrapuesto a las leyes mexicanas y por lo tanto el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo”, enfatizó.