México insiste a EEUU que invierta en Centroamérica para frenar migración

Estados Unidos no ha cambiado su decisión de excluir a, por lo menos Cuba y Venezuela, de la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio próximo en Los Ángeles, California… Así se lo informaron este martes en la Casa Blanca, al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo solicitara a su homólogo Joe Biden.

N+ te recomienda: Marcelo Ebrard se reúne con Alejandro Mayorkas en Washington

“Fueron muy respetuosos. No nos dijeron que desecharon lo que les estábamos diciendo, pero sabemos que tienen una posición diferente hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Construir lo que presentó el presidente López Obrador en el aniversario de Bolívar… el presidente propuso que en vez de la Organización de Estados Americanos como está en sus bases, fuésemos más hacia lo que es la Unión Europea… entonces la Cumbre de las Américas nosotros la vemos como una oportunidad para empezar a caminar en esa dirección y sería muy mala señal que la primera reunión sea y que algunos no vayan, sobre todo tomando en cuenta que en la última que hubo sí estuvo Cuba, en el 15. Entonces es un poquito contradictorio. Y por eso lo hemos puesto sobre la mesa. Mismo caso, Venezuela”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

▶️En el marco de su visita a Washington D. C., el canciller @m_ebrard explicó los temas de las reuniones que sostuvo durante el día con distintas autoridades de EE. UU., en seguimiento a la reciente llamada de los presidentes López Obrador y Biden. 🇲🇽🤝🇺🇸#SociosVecinosAmigos pic.twitter.com/7cdf3H8sr2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 4, 2022

En conferencia de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos, tras un día de reuniones con funcionarios de la administración Biden, el canciller Marcelo Ebrard detalló que, con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, abordó el tema migratorio e instalaron un equipo de trabajo binacional.

Con Alejandro Mayorkas, DHS, sobre nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México en San Jerónimo-Santa Teresa para facilitar el transporte binacional ; manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo y oportunidades en Centroamérica. pic.twitter.com/kCUlAqXBoh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

“Lo que principalmente conversamos fue sobre dos temas: el que tiene que ver con la potencial o próxima desaparición del Título 42 y los efectos que ellos suponen que esto puede llegar a tener y cómo podemos organizar una estrategia particularmente en Centroamérica… nosotros propusimos ahí esencialmente que se haga una conferencia en Centroamérica para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión… porque de otra manera no vemos que sea posible lograr una reducción importante en los flujos migratorios”, explicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Insiste a EEUU que invierta en Centroamérica

“Hagamos una inversión importante en Centroamérica. Lo llevamos diciendo desde hace cuatro años y no se ha hecho hasta ahorita”, subrayó Ebrard durante una rueda de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos.

Ebrard se reunió también con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken… Previo al encuentro, el funcionario estadunidense delineó los temas que abordarían.

En la reunión de trabajo con Alejandro Mayorkas y su equipo, embajadores Ken Salazar de EU y Esteban Moctezuma de México así como Roberto Velasco. Buena reunión, avanzamos. pic.twitter.com/wpO16QzTvw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

“Estamos trabajando en estrecha colaboración para enfrentar lo que es un inusitado desafío migratorio en todo nuestro hemisferio y, de hecho, en todo el mundo, y la colaboración con México es absolutamente vital. También es vital para construir, ayudar a construir un mejor futuro y mejores oportunidades para las personas en las Américas, lo que en última instancia tendrá el mayor impacto en la migración a largo plazo… el foco de las conversaciones de hoy, es prepararnos para la Cumbre de las Américas que se realizará muy pronto en Los Ángeles… Los Estados Unidos y México trabajarán juntos para crear y compartir con todos nuestros socios una agenda sólida que tiene el objetivo de demostrar que nuestras democracias pueden brindar resultados efectivos a nuestros pueblos”, precisó Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

Posibles efectos de la guerra de Rusia en Ucrania

Marcelo Ebrard sostuvo que con Antony Blinken también habló sobre los posibles efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, la seguridad alimentaria en América y la posible conferencia en Centroamérica que podría organizarse de forma conjunta.

Iniciamos reunión con Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos. pic.twitter.com/19NZuXhRBx — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 3, 2022

Luego de que trascendiera que uno de los temas abordados en la llamada del viernes pasado entre los presidentes López Obrador y Biden fue que Estados Unidos solicitaba a México que se uniera a las sanciones económicas a Rusia por su invasión a Ucrania, Marcelo Ebrard afirmó:

“Sobre el tema de las sanciones y Ucrania, mira, sí, te diría… lo que le he dicho yo a Blinken, más que tengamos una discusión sobre sí sanciones, no sanciones, es compartir información si es que hay algo que pueda ser que tengamos que prestarle atención como por ejemplo que pudiera haber una exportación delicada de alguna pieza o que hubiese lavado de dinero, y eso es más productivo porque eso no lo permitiríamos”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Gracias a ti Antony, gran reunión https://t.co/ihoGXfDTzo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2022

Ebrard descartó haber hablado este martes en Washington sobre los dichos del Jefe del Comando Norte estadunidense en torno a que en México había más espías rusos que en ningún otro país, pero reconoció que es un tema que ha abordado con la Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ken Salazar.

Con información de Sarahí Méndez

HVI