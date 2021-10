México inicia producción de suero equino para tratamiento contra covid

México inició la producción de un suero equino para el tratamiento contra la covid.

Así es como “Celosa”, un yegua de raza autóctona de Santa Gertrudis se sumó a la lucha contra la covid.

Y es que al igual que “Caprichosa”, “Vanidosa” y los machos “Massimo” y “Cayetano”, está lista para aportar sus anticuerpos o defensas para la producción de suero equino como posible tratamiento contra la covid.

Los candidatos para este tratamiento podrían ser pacientes que presentan covid en grado moderado o severo.

Pedro Zenteno, director Birmex, explicó: “Es mucho más efectivo entre los caballos, de hecho, la aplicación en algunos países en particular en Argentina, ayuda a reducir hasta un 40% el proceso de hospitalización en términos de internamiento de los pacientes y sobre todo de resultados letales”.

Esta Unidad de Producción de Plasmas Hiperinmunes de Birmex, ubicada en Tecámac, Estado de México, cuenta con décadas de experiencia en la producción de sueros hiperinmunes de origen equino que se utilizan en el tratamiento principalmente de antiveneno por mordedura de serpientes o picadura de alacranes.

Para este proceso no se pone en riesgo la salud de los equinos donantes.

“El procedimiento no es doloroso, que de no ser así el caballo no estaría en este estado de quietud. Cuando ya le aplicamos en repetidas ocasiones el agente inmunizante, su nivel de anticuerpos ya se encuentra en el nivel más elevado y es ahí donde nos interesa recuperar la mayor cantidad de anticuerpos que se encuentran circulando en su sistema circulatorio, específicamente en el plasma sanguíneo, entonces para ello pasan los caballos a esta sala de plasmaféresis y es aquí donde en estas bolsas recibimos una donación sanguínea de ellos”, explicó Carlos Ortega.