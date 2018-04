México ha hecho grandes contribuciones al mundo, asegura robot Sophia en Talent Land 2018

Talent Land, el evento más importante en innovación que reúne a más de 30 mil jóvenes, representa un semillero para la plataforma de Fundación Televisa.

Alicia Lebrija, presidenta Ejecutiva de la Fundación, comentó que en Talent Land se vinculan muchos de los programas de la Fundación relacionados con educación, tecnología y emprendimiento.

“Y por eso la Fundación y Televisa ha hecho una gran cobertura de este evento, primera vez que se hace en Guadalajara en Jalisco, claro que muy entusiasmados de este éxito para hacer el siguiente”, dijo Alicia Lebrija.

Talend Land contó con la presencia de Sophia, la robot más avanzada con inteligencia artificial y fue la mayor atracción del evento.

Esta es su primera visita a México desde que fue creada y estuvo presente en Talend Land.

Sophia dijo ante miles de jóvenes que México es un gran país y que ha hecho grandes contribuciones al mundo.

“Sé que es un gran país, un pueblo con gran cultura y tradiciones. México está lleno de talento y han hecho contribuciones al mundo entero”, dijo la robot Sophia.

Alicia Lebrija entrevistó a Sophia y le habló de sus gustos.

“Me gustaría tener algo de dinero para ayudar algunas instituciones de beneficencia o alguien que lo necesite para ayudar a pagar su departamento, ropa o algo de comida”, reveló Sophia, la robot.

“La verdad muy impresionante, ves que sonríes y sonríe ella de regreso. Me parece interesante el ejercicio fascinante las posibilidades que se abren, pero me parece que, en las emociones y la moral, me parece que serán los retos para adelante a través de inteligencia artificial pues se ha ido programando a Sophia”, compartió Alicia Lebrija.

Fundación Televisa busca generar oportunidades dando las herramientas necesarias para salir adelante.

Te puede interesar: ¿Tienes muchas ideas y no sabes a quién contárselas? Talent Land tiene un lugar para ti en Future Land

Con información de Claudia Rebeca Reynoso.

LLH