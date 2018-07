México, EU y ‘Triángulo Norte’ combatirán tráfico de personas en fronteras

México, Estados Unidos y los países que integran el Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador, trabajarán juntos en contra de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, para evitar que más niños sean separados de sus padres, como sucedió durante meses anteriores por orden del gobierno de Donald Trump.

En un mensaje a medios en el marco de la Reunión de Cancilleres del Triángulo Norte, México y Estados Unidos, celebrada en Guatemala, el canciller mexicano informó que las naciones de Centro y Norteamérica, a excepción de Canadá, acordaron hacer una campaña de información para que las personas sepan qué es lo que realmente ocurre en la ruta migrante y qué opciones legales tienen.

Celebró la claridad de objetivos y coincidencia en el tema de la separación de niños de sus familias de la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, en el sentido de que los menores estén lo más pronto posible con sus familias.

Recordar que no son solamente los niños que fueron recientemente separados de sus padres al ingresar a los Estados Unidos, sino también hay ahí más de diez mil niños que fueron separados de sus padres antes de emprender el viaje a Estados Unidos, menores no acompañados que recorrieron un camino peligroso y que aún no se logra la reunificación familiar de ellos, muchos de ellos llevan años en albergues en los Estados Unidos”, aseguró Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.