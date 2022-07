México está preparado para enfrentar la viruela del mono, asegura SSa; suman 60 casos

En México se han confirmado 60 casos de viruela del mono en 11 entidades federativas.

Y un caso que se confirmó en Estados Unidos con antecedente de estancia en Jalisco.

Para las autoridades, nuestro país está preparado para enfrentar esta nueva emergencia de salud pública internacional.

“Claro que estamos listos para una situación de esta la naturaleza, se tiene los servicios de salud organizados, hay excelentes clínicos, la población tiene interés, está buscando información es cosa nada más de cuidarnos, no tengo duda de que México se puede controlar esto bien y de forma adecuada”, señaló Arturo Galindo, infectólogo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Este lunes, la Secretaría de Salud federal publicó el segundo aviso epidemiológico para el abordaje de la viruela del mono, en la cual recomienda acciones preventivas como:

Esto, a pesar de que el riesgo de contagio en nuestro país es bajo.

“Se tiene que tener un contacto muy, muy cercano con las secreciones saliva, etcétera, además no tiene que ser un contacto cercano corto, es un contacto mantenido, varias horas. En este momento el riesgo y la población en general no es alto, pero debemos de tener la atención debida a esta infección para contenerla, que se mantenga, hay algunos grupos que tienen un mayor riesgo ahorita, quienes están presentando ahorita la mayor parte han sido hombres, han sido hombres que han tenido contactos con personas enfermas, entonces ahí es donde hay que enfocar ahorita los esfuerzos para la prevención y que se mantenga así y no aumente el riesgo en otros grupos de la población”, refirió Arturo Galindo, infectólogo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.