México está en el momento de mayor democracia, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que nuestro país está en el momento de mayor democracia contrario a quienes lo cuestionan y promovieron una campaña de desinformación antes de las elecciones del 6 de junio. Y además se refirió a la próxima consulta popular

“Corrió la idea de qué estábamos en una dictadura, ¿sí o no ?alguien le llegó a sus WhatsApp, sus teléfonos de que no había democracia en el país, cuando estamos en el momento de mayor democracia en nuestro país. Va a haber el próximo mes una consulta popular, la primera que va a haber en la historia de México para ver si se juzga a los expresidentes o no pero más allá de la consulta, ¿a poco hay represión a los movimientos sociales? o ¿a poco se castiga a los periodistas y se le saca de los medios de comunicación por hablar en contra del presidente de la República? Al contrario se habla mucho, pero en realidad sigue habiendo un enorme libertad de expresión. Y sin embargo esta campaña fue minando en mucha gente diciendo todas estas mentiras que acabaron por desinformar a muchísima gente”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.