México es un país atractivo para la inversión extranjera: Tatiana Clouthier

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que México es un país atractivo para la inversión extranjera, incluido el sector eléctrico aun si se aprobara la reforma enviada por el Ejecutivo federal.

Al comparecer ante comisiones del Senado de la República, la funcionaria dejó en claro ante los legisladores que actuará conforme lo disponga el Congreso en las leyes en la materia.

“Yo no puedo saber qué van a definir ustedes, qué van a decidir ustedes. Nosotros somos respetuosos de la división de poderes y, en ese sentido, la reforma como está y como cualquier otra, son reformas que se plantean, que ustedes deben de entrar a hacer su propio análisis. La gente tiene los ojos puestos en el país, la gente quiere seguir invirtiendo en nuestro país y si no fuese así, no seríamos ahorita el primer socio comercial de Estados Unidos”, mencionó Tatiana Clouthier.