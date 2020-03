México, en ‘emergencia nacional’ por coronavirus, afirma Alfonso Romo

El Gobierno de México reconoció este martes que el coronavirus representa una “emergencia nacional”, por lo que aceleró la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía, afirmó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

“No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El Gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, afirmó en rueda de prensa.