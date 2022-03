México, el tercer país de América que más usa cubrebocas

México es el tercer país del Continente Americano donde más se utiliza el cubrebocas para combatir la pandemia de COVID-19.

Te recomendamos: EEUU abre nueva etapa sin cubrebocas obligatorio; pide seguir atentos a futuras variantes

Así lo refleja una encuesta realizada por las Universidades de Maryland y Carnegie Mellon, de Pensilvania, en alianza con Facebook.

El sondeo indica que el primer país donde más se utiliza el cubrebocas en América es Puerto Rico, con el 94.7% de la población; le siguen Chile, en segundo lugar, con el 91.7%, y México, en el tercer lugar, con el 88.7%

Esto significa que casi 9 de cada 10 mexicanos adoptó el uso del cubreboca de forma regular.

“Ahora con la pandemia el uso se ha intensificado”, indicó Adriana Rojas, cirujana dentista. “Creo que como sociedad es nuestra obligación cuidarnos y pues cuidar a los demás”, dijo Sofía, transeúnte.

Tras un recorrido por las calles de la Ciudad de México se constató que la mayoría de las personas porta su cubreboca, pero en muchos casos lo traen mal colocado, sin cubrir nariz y boca.

Pues esas personas que utilizan de manera inadecuada el cubrebocas, no sirve, no sirve de nada el cubrebocas si no lo utilizamos correctamente, la forma correcta es que nos tape todas las vías aéreas, lo que es la nariz, la boca y la barbilla, el mentón”, señaló Adriana Rojas, cirujana dentista.

Otras personas en la calle de plano ya no utilizan el cubrebocas o mascarilla.

“El uso del cubrebocas ahorita por pandemia es importantísimo, que no bajemos la guardia que lo sigamos utilizando porque es nuestra primera barrera de protección”, añadió Adriana Rojas, cirujana dentista.

Con información de Santos Briz

Rar