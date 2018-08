México dio concesiones a EU por acuerdo comercial sostenible: De Hoyos

México otorgó concesiones a Estados Unidos para lograr un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que fuera viable y sostenible, principalmente en cuestiones de propiedad industrial y el sector automotriz, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en entrevista con Raymundo Riva Palacio para ‘Estrictamente Personal’

Hubo que hacer concesiones. En un acuerdo todo mundo tiene que poner algo en la mesa. En vista de las circunstancias, el acuerdo en principio que se ha dado a conocer el pasado lunes preserva y logra darle sustentabilidad en el tiempo, certidumbre, a diversas industrias mexicanas, particularmente a la industria automotriz.

Convertir el tratado en un acuerdo trilateral resulta como una prioridad para De Hoyos y aclaró que el “espíritu” que inspiró la firma del primer tratado debe estar presente para crear una zona de libre comercio en América del Norte, la cual consideró como la “más importante del mundo”.

Con respecto a las amenazas de aranceles a las importaciones automotrices por parte del Gobierno de Estados Unidos, De Hoyos reiteró que los argumentos de seguridad nacional han sido introducidos por Estados Unidos de manera insólita, aludiendo a la invocación de las reglas de la Sección 232. Consideró fundamental la actual negociación con Canadá para resolver el “tema pendiente”, pues afecta principalmente al sector automotriz.

Lo que se acuerde con Canadá va a ser fundamental en definir cómo esos temas que siguen ahí pendientes puedan resolverse”, dijo De Hoyos en entrevista. “Esta negociación (del TLCAN) se llama ‘sector automotriz’”, sentenció.

Agregó que la resolución de controversias, tema en donde México cedió en eliminar el artículo 19 del mecanismo, es otro tema fundamental para Canadá. Recordó que ese país ha ganado muchas partidas comerciales a los Estados Unidos a lo largo de las últimas dos décadas, basados en la resolución de controversias incluida dentro del TLCAN firmado en 1993.

No obstante, recordó que el tratado en principio presentado el lunes aún no es un tratado comercial como tal, pues no está aprobado y aún continúan las negociaciones para atenuar riesgos.

De Hoyos también hizo hincapié en la preocupación de Estados Unidos por la propiedad industrial y las patentes; expresadas en concesiones que dio México en cuestión de las patentes de medicamentos, entre otras, pues existe un traslado de los procesos de manufactura a otras economías para ampliar el crecimiento en los últimos años.

Es un tema que preocupa desde siempre a los Estados Unidos. Evidentemente en la medida en la que se han venido transformando las economías del mundo entero y donde la propiedad industrial y propiedad intelectual juegan un papel fundamental de los Estados Unidos, en la medida en la que los procesos de manufactura se han ido trasladando a otros países como México”, dijo De Hoyos.

En cuanto a la sección energética del acuerdo en principio celebrado el lunes, De Hoyos aclaró que México no va a poner obstáculos para la inversión en energía y aclaró que la inclusión de un capítulo energético en el tratado es un paso importante que actualiza el tratado original.

Aún con un enfoque de socios de México con Norteamérica, el capítulo energético y el capítulo financieros estuvieron prácticamente ausentes del TLCAN de 1993. Sin embargo, consideró que México ha dado pasos fuera del tratado muy importantes y “mejor que la mayor aspiración para cuando se firmó el tratado”, dijo en la entrevista.

Consideró que la inclusión del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en las negociaciones han dado certidumbre a los inversionistas con respecto al proceder de las normativas del sector energía y celebró la postura del embajador Jesús Seade Kuri.

De Hoyos argumentó que, si bien el equipo negociador mexicano se adelantó en tener conversaciones con Estados Unidos sin Canadá, el hecho de que se pueda continuar con el tratado en el presente se debe a una decisión acertada del Gobierno mexicano y sus negociadores.

Aunque no era el escenario previsto ni tampoco el escenario deseable, creo que los negociadores del Gobierno de México tomaron la decisión correcta de avanzar la negociación. Si hoy estamos ante una coyuntura difícil pero posible de lograr un acuerdo trilateral es por que se fue avanzando en la negociación”, aseveró Gustavo de Hoyos sobre la ausencia de Canadá en las negociaciones del Tratado.

En caso de que Canadá no se sume al acuerdo antes del viernes de la presente semana, el presidente Donald Trump tendría que pedir autorización al Congreso estadounidense para negociar bilateralmente con México, lo cual llevaría la firma de los tratados hasta 2019 o 2020, de acuerdo con el presidente de la Coparmex.

Sin embargo, en caso de que una intención bilateral prolongue las negociaciones y la aprobación, De Hoyos opinó que México está ante un escenario positivo, pues ve pocas posibilidades de que el tratado como lo conocemos desaparezca, o de que el Gobierno de Donald Trump se eche para atrás en la negociación que anunció el pasado lunes “con tanta notoriedad” aunque el contexto jurídico-legislativo prolongue la aprobación de los tratados comerciales.

Con información de ForoTV

