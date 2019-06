México actuó con dignidad en las negociaciones sobre aranceles con EU: Sheinbaum

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que México actuó con dignidad en las negociaciones sobre aranceles con Estados Unidos, y aseveró que el acto de unidad al que convocó el presidente López Obrador, en Tijuana, fue el reflejo de la unión del país.

Entonces se hizo esta negociación y lo más importante es que se hizo con enorme dignidad, en una semana, el pueblo de México, no importa la clase social, no importó la religión, si trabajábamos en el campo o en la ciudad, se unió para defender a nuestra patria frente a una amenaza extranjera”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Lo dijo al encabezar un evento de entrega de apoyos a productores agrícolas en Topilejo, alcaldía de Tlalpan.

Ahí agradeció a comuneros conservar las tierras agrícolas y los bosques de la ciudad que representan 12% de la biodiversidad del país y 2% de la del planeta en animales y plantas.

Al finalizar el evento, en entrevista, dijo que al entrar en vigor la Ley de Cultura Cívica, se activaron las “foto cívicas” con las que se comenzarán a restar puntos de la licencia de conducir a los automovilistas que cometan infracciones.

Sin embargo, aclaró que quienes hayan perdido puntos hasta ayer, no tendrán problemas, puesto que la ley entró en vigor éste sábado.

Hay notificaciones, pero todavía no se han retirado puntos, hay mucha gente que ha entrado al micro sitio, ha pasado su examen, pero a partir de ahora ya es, digamos, formal las notificaciones y el retiro de los puntos ¿esa gente no perderá sus puntos? La que estuvo previamente, no. A partir de ahora”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.