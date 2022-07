México defenderá ‘soberanía’ en consultas de EUA y Canadá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en materia energética, México defenderá sus principios porque se trata de la soberanía y el patriotismo.

Al concluir su gira de tres días por Nayarit, el mandatario subió un video mensaje en sus redes sociales.

“No vamos nosotros a ceder. Es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables. Ni en el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje. Fíjense que no tanto a los del gobierno de Canadá o a los del gobierno de Estados Unidos, sino los conservadores mexicanos no pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santa Anna al exilio; como lo hicieron cuando fueron buscar a Maximiliano, siempre, siempre actúan como traidores a la patria y más ahora, que están muy molestos porque ya no se les permite robar”.