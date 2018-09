México debe prepararse para pacto bilateral con EU, sin TLCAN: Guajardo

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo el miércoles que espera que Estados Unidos y Canadá alcancen un acuerdo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, dijo que de no ocurrir, México deberá estar listo para un pacto bilateral con Washington.

En el marco de la inauguración del Foro Económico México 2018 del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Guajardo estableció que la característica trilateral del TLCAN es uno de los “grandes activos” para México en los tiempos recientes, además de considerar a Canadá como un acompañante muy positivo para México en el comercio internacional.

Sin embargo, el ministro aseveró que México debe estar preparado en caso de que Canadá y Estados Unidos no logren llegar a un acuerdo en las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en Washington.

Si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no hay acuerdo, México tiene que tomar el siguiente paso. Alcanzar un acuerdo bilateral, si es necesario” agregó.