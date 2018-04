México debe actuar por despliegue de Guardia Nacional de EU: Anaya

México debe actuar ahora frente al despliegue de la Guardia Nacional estadounidense en nuestra frontera norte, aseguró el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, y pasar de las declaraciones a los hechos.

“Eso implica suspender la cooperación mientras la posición de Estados Unidos sea hostil, porque si Estados Unidos identifica que en México lo único que se hace es dar discurso, si no procedemos en los hechos, no van a cesar los ataques, no van a cesar las hostilidades, es un momento de unidad nacional, pero también de firmeza, de dignidad y de hechos”, indicó Anaya.

México no puede depender estratégicamente de un solo país en materia de libre comercio, aseguró Anaya Cortés, por lo que se deben diversificar las relaciones comerciales con otras naciones.

Dijo que nuestro país se ha quedado rezagado en esta materia, pues actualmente 80 por ciento de las exportaciones mexicanas son a un solo país, a Estados Unidos.

Aseguró que México no tiene la autoridad moral para exigir respeto a nuestros migrantes, si no respeta los derechos de los migrantes centroamericanos.

En su primer mitin en Puebla, en el poblado de Chalchicomula, se escucharon algunos gritos de apoyo a López Obrador, mientras Anaya Cortés daba su discurso.

Ahí aseguró que el PRI ha condicionado a las beneficiarias del Programa Prospera por los votos.

“Ahí andan los del PRI tratando de engañar y de amenazar a más mujeres, les andan diciendo que les van a quitar el programa Prospera, ¿sí o no les andan diciendo eso?, no les crean a los del PRI, eso es una mentira, el programa Prospera va a continuar y cuando nosotros ganemos no solo no se van a reducir los apoyos, habrá más apoyo para las mujeres de Puebla y de ciudad Serdán”, señaló Anaya.

En la entrada del poblado de Chalchicomula se encuentra una estatua del expresidente Gustavo Díaz Ordaz que en los pasados sismos sufrió daños y perdió un brazo.

Anaya Cortés dijo que el 2 de octubre no se olvida y se refirió a él como a uno de los expresidentes más represores de la historia moderna de México.

Ricardo Anaya visitó este sábado los poblados de Chalchicomula, Vicente Guerrero y Tehuacán.

Con información de Jesús Barba

JLR