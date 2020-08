México crea fondo para investigar vacunas y tratamientos contra el COVID-19

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció, el lunes 24 de agosto, la creación de un fondo de recursos de cooperación internacional con el que se apoyará el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la COVID-19.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó durante una reunión del Consorcio Mexicano de Vacunas que habrá financiamiento para científicos, farmacéuticas y universidades mexicanas con proyectos de vacunas y tratamientos contra la enfermedad.

La financiación procede de fondos directos de la SRE de cooperación con el exterior y de recursos provenientes del sector privado, vía fundaciones, no de empresas.

“Les hemos pedido que no tenga ningún objetivo ulterior, sino el desarrollo tecnológico. No se trata de financiar una vacuna porque quiere ser socio de la vacuna, eso no es nuestro campo ni queremos que así sea”, explicó.