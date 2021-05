México continuará con aplicación de prueba PISA, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes 3 de mayo que México continuará con la aplicación de la prueba estándar del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostrara preocupación sobre una posible suspensión en México de la aplicación de dicha prueba.

Te recomendamos: SEP analiza posible regreso de clases presenciales para agosto

El presidente desmintió las versiones de algunos medios acerca de que México no aplicará la prueba PISA.

López Obrador dijo que no existe motivo por el que México deje de aplicar la prueba.

“Pues yo creo que sí, sí, sí, sí, no tiene por qué no continuar, todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí. Todo lo que nos convenga”.