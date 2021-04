¿México combinará dosis de vacunas COVID como lo hacen otros países?

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del martes 13 de abril de 2021, que México no tiene contemplado combinar dosis de las vacunas COVID, es decir no aplicará la primera y segunda dosis con vacunas de laboratorios diferentes.

Lo anterior lo compartió durante su intervención en la conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional a pregunta expresa de una ciudadana, en donde detalló que, hasta el momento, no existe evidencia científica alguna que demuestre la eficacia de este método de vacunación.

“La respuesta hasta el momento es no, esto no se va hacer en México hasta que pudiera haber evidencia científica disponible, no necesariamente generada en México, sino en otra parte del mundo, que muestre que esto es posible”, comentó.