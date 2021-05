¿México aplicará dos dosis de la vacuna CanSino?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Secretaría de Salud (Ssa) descartó la aplicación de una segunda dosis de la vacuna contra COVID de CanSino, debido a que el esquema de vacunación solo contempla una dosis y no existe evidencia de que una dosis adicional brinde algún beneficio.

“La respuesta es no, por ahora no existe una propuesta formal de modificación al registro sanitario de la vacuna CanSino en México y hasta donde tenemos conocimiento y lo exploramos continuamente no existe ninguna evidencia científica que sugiera que se requiere poner una segunda dosis de la vacuna CanSino o que por ponerla pueda aumentar sus beneficios.”, aseguró Gatell.