México aplaude nominación de Rodrigo Prieto al Óscar a la mejor fotografía

El mundo de la cultura mexicana celebró este lunes la nominación del cineasta mexicano Rodrigo Prieto al Óscar a la mejor fotografía por su trabajo en “The Irishman”, en la que supone su tercera candidatura a este premio.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura brindan un reconocimiento al fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto por haber sido nominado en la edición número 92 de los Premios Óscar”, indicó la Secretaría en un boletín.

La Academia Mexicana de Cine dijo en redes sociales: “El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto ha sido nominado en los premios Óscar. ¡Enhorabuena!”.

“¡El chingonazo de Rodrigo Prieto! ¡Felicidades, querido y admirado!”, escribió a su vez el actor Gael García Bernal en su cuenta oficial de Twitter.

De hecho, la nominación de Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) se ha convertido en tendencia en Twitter, donde centenares de usuarios han celebrado la candidatura y su trayectoria. Entre estos, el conocido periodista Carlos Loret de Mola.

A esta nominación se le suma la de la mexicana Mayes C. Rubeo por el mejor diseño de vestuario por su trabajo en “Jojo Rabbit”, una candidatura que también ha sido celebrada, aunque en menor medida, en redes.

“La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. nomina a dos mexicanos en los Oscars 2020. ¡Felicidades, talento mexicano!”, dijo el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) en Twitter.

“The Irishman” es la más reciente película de Martin Scorsese, en la que la tecnología rejuvenece a su protagonista, Robert De Niro, por computadora.

Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar por “Brokeback Mountain” (2005) y por “Silence” (2016), esta última bajo las órdenes de Scorsese.

Prieto explicó que Scorsese buscó que este film no tuviera de “referente” su cine anterior.

Se trataba de “ver esta película como un trabajo solito”, así que en esta ocasión los referentes fueron más bien “recuerdos” del director.

“Gran parte de la temática de la película es la memoria. Scorsese me hablaba de cómo eran los restaurantes donde se reunían los mafiosos, cómo recordaba la luz, el color”, detalló Prieto.

“Joker” encabeza la lista de candidaturas con once bajo el brazo, en unos Óscar que citaron a Martin Scorsese (“The Irishman”), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time… in Hollywood”) y Sam Mendes (“1917”) para un duelo cinematográfico de altos vuelos.

Otras apuestas latinas para la gran fiesta del cine en Hollywood serán el equipo de efectos visuales de “The Irishman”, donde figuran varios latinos bajo la supervisión del argentino Pablo Helman; y la brasileña Petra Costa (mejor documental con “The Edge of Democracy”).

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.)

Con información de EFE

DGP