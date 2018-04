México acuerda con EU analizar mejores vías para atender flujos migratorios

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo una conversación con la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kirstjen Nielsen, en la cual convinieron atender lo relativo a los flujos migratorios.

Durante el intercambio de impresiones, ambos funcionarios pactaron analizar cuál es la mejor manera de atender la temática de acuerdo con las leyes mexicanas y estadounidenses.

“Esta tarde sostuve una conversación con la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos de América @SecNielsen @DHSgov. Acordamos analizar las mejores vías para atender los flujos migratorios de conformidad con las leyes de cada país”, publicó el secretario de Gobernación en su cuenta de Twitter @navarreteprida.

La conversación se dio a una semana de que Kirstjen Nielsen visitara México, donde se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para analizar temas como el migratorio, económico y de seguridad que afectan a ambos países.

Además, la funcionaria estadounidense firmó tres acuerdos para reforzar las inspecciones en las aduanas de la frontera norte del país, con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a México y a su accionar en la frontera.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió este lunes: “México tiene el poder absoluto de no permitir que estas grandes ‘caravanas’ de personas entren a su país. Deben detenerlos en su frontera norte, lo pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no deben permitirles pasar a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas vigentes”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018