Mexicanos suben de peso hasta 5 kilos por encierro durante la pandemia

El encierro por la pandemia del COVID-19 hizo que muchas personas cambiaran sus hábitos, un año después los efectos en el peso corporal de muchísimas personas es una preocupación de salud pública.

“Yo tenía mucha ansiedad de que no había escuela, ni gimnasio, ni trabajo, me da por comer porque me deprimo. A las 3 de la mañana no me daba sueño, entonces seguía como viendo películas y me ponía a comer, si estuvo muy cañón”, dijo Karla Patricia Serrano.