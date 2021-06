Mexicanos son explotados tras recibir falsa oferta laboral en Polonia

Se leía como un sueño. En un mundo cerrado por la pandemia de COVID-19, una oportunidad laboral en Europa, con un sueldo atractivo, un lugar para dormir y comida, lo que se veía como una gran opción resultó una larga pesadilla de explotación laboral.

Desde hace más de un año opera entre México y Polonia una empresa de outsourcing que controla una red de presunto abuso laboral y fraude. Su nombre: EuroMexico Job, aunque afectados aseguran que ha modificado su nombre en al menos dos ocasiones.

Facebook es su principal punto de enganche. Ofertan sueldos de hasta 25 mil pesos por trabajar en fábricas, almacenes y granjas en Polonia. Afirman que no es necesario hablar polaco y ofrecen un número de contacto.

Reportero: Buenas tardes señorita me podría dar información sobre los requisitos

Agencia EuroMexico Job: Somos agencia privada y obviamente todos los trámites que nosotros realizamos tienen un costo, por ejemplo, para Polonia, que es ahorita el lugar para donde tenemos vacantes, ahorita es de 6 mil pesos

Reportero: Sí es seguro, ¿no hay riesgo de nada?

Agencia EuroMexico Job: Pues no. Mi jefa es de Polonia y es la que realiza todos los trámites y es una garantía.

Raúl y Consuelo, originarios del sur de México; Angélica y Víctor, del centro, aceptaron la oferta. Pagaron, reunieron los requisitos y después de meses de espera volaron a Europa, aunque en momentos distintos de 2020, entraron por Alemania. Los empleos: una granja de cosecha de champiñones en Modrze, al oeste de Polonia, y una empacadora de ropa en Zielona Gora.

Un equipo de Televisa se desplazó a Polonia para escuchar a los mexicanos afectados.

Raúl: “Cuando llegamos a la granja de champiñones nos dimos cuenta que nos habían engañado, nos dimos cuenta que no era el lugar donde nos habían dicho que íbamos a trabajar”.

Víctor: “Cuando nos llevan a las oficinas ya descubrimos como se llama la compañía y demás, nos dicen que no es ni la empresa que nos habían comentado donde estaríamos trabajando, no es el sueldo”.

Después les dijeron que las jornadas de trabajo eran de 12 horas o más, el pago cada 30 días, que debían pagar una deuda con el empleador por haberlos contratado y para ello trabajarían sin sueldo dos meses, a la cuenta le tenían que sumar el costo de los espacios para dormir.

Raúl: “Nos metieron a una recámara, no era recámara, era como una sala y no estábamos siquiera solos había cuatro personas más en un espacio muy reducido, no había camas y unos sillones sofá al ras del piso, desarmados, rotos”.

Habitaciones para diez personas sin puerta, una colchoneta para seis personas, hacinados entre ucranianos, rusos y croatas, un refrigerador descompuesto, y sin calefacción en un invierno de 16 grados bajo cero.

Víctor: “Son condiciones insalubres, no podemos estar en una situación de pandemia, con el tema del coronavirus, en primer porque es insalubre, en segundo por el tema del coronavirus, o sea un baño para 20 personas, o sea en qué sano juicio le cabe a alguien, compartir un baño para 20 personas. Lo que me respondió fue: Ustedes vinieron aquí a trabajar, este no es un hotel de cinco estrellas”.

Raúl: “Fueron tal vez dos noches seguidas donde no pudimos dormir, sí teníamos mucho miedo, estábamos con gente completamente extraña, estábamos en un lugar alejado de cualquier posibilidad de pedir auxilio”.

Consuelo: “Yo recuerdo mucho un día que de verdad dije no quiero, me quiero ir a México…estaba llorando, me decía todo va a estar bien, vamos a estar bien, pero cada día que pasaba yo creo que nosotros pensábamos que iba a mejorar y en lugar de mejorar era peor, cada día era peor, una cosa más que descubríamos que era mentira”.

El poco dinero que les quedaba se terminó y las cosas empeoraban.

Raúl: “Le pedimos dinero para comer, para poder ir a comprar y nos dijo que no, que hasta que nosotros no cosecharemos lo equivalente a los 2 mil 400 zlotys no nos iba a pagar absolutamente nada”.

Víctor: “Ya estábamos desesperados, no teníamos ni para comer, ni teníamos casa y era una situación de incertidumbre total”.

Buscaron ayuda y respuestas con la empresa que los llevó a Polonia.

Raúl: “A EuroMexico Job les empezamos a mandar mensajes a preguntarles qué estaba pasando porque estábamos en esa situación y a partir de ese momento nunca nos volvieron a contestar los mensajes, nos abandonaron por completo”.

Luego de casi un mes, Raúl y Consuelo salieron de la granja en Modrze. Una mujer que hablaba inglés les ayudó a escapar.

Raúl: “Simplemente esperamos a que dieran las 5:30 de la mañana para salir de la casa con nuestras maletas, caminar unos pasos y meter nuestras maletas al carro de la señora de la tienda y así fue como logramos salir de ahí”.

Víctor y Angélica pudieron llegar a Varsovia, ahí tocaron la puerta de la Embajada de México en Polonia.

Angélica: “La verdad es que la embajada de México aquí en Polonia nos ayudó muchísimo y seguíamos lo que ellos nos decían”.

Raúl y Consuelo creen que hay muchos más mexicanos en otras fábricas y granjas polacas, sobreviviendo bajo condiciones laborales extremas.

Raúl: “Al día de hoy hay mucha gente que sigue llegando a Polonia por medio de esta agencia, hay gente que llegó a la misma granja donde estábamos nosotros un par de semanas después”.

Consuelo: “Sí, sabemos de ellos, sabemos sus historias, lo que han pasado, algunas tal vez peores, algunos han sido amenazados, algunos les quitaron su pasaporte, sus teléfonos y muchos no quieren hablar porque tiene miedo”.

Raúl, Consuelo, Angélica y Víctor, hoy saben que fue un error confiar en EuroMexico Job, se dicen afortunados por haber escapado de una pesadilla.

Con información de Vytas Rudavicius y Alan Hernández

