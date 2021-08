Mexicanos radicados en UE aceptan pasaporte de vacunación COVID-19

“Aquí en Alemania… tenemos un código QR, o en papel, se descarga una aplicación por internet, en esa aplicación que se llama COVID-pass o Coronapp que son cualquiera de esas 2, tu escaneas el código QR y sube los datos a tu aplicación… Hay personas que todavía no usan aplicaciones en su teléfono, entonces también lo tenemos disponible en papel entonces, cualquiera de las 2 opciones es válida… aquí viene cuando ya me pusieron las 2 dosis de la vacuna (aspectos cuando muestra en papel la cartilla)”, dijo Fabi, mexicana en Alemania.

El pasaporte de vacunación ya se exige en más de 20 países, principalmente de Europa, para poder ingresar a restaurantes, museos, hoteles, espectáculos y encuentros deportivos.

Al igual que Fabiola, mexicana radicando en Alemania, Carolina lo usa en Dinamarca.

“Se está requiriendo aleatoriamente entonces en cualquier lugar y en cualquier sitio te pueden pedir certificados… es muy práctico, la gente no duda que la persona que tiene al lado no esté vacunada, o no esté infectado”, explicó Carolina, mexicana en Dinamarca.