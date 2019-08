Posible eliminación de nacionalidad por nacimiento en EEUU, en agenda de Morena

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los senadores de Morena trabajar en la aprobación de una reforma constitucional en materia de nacionalidad, para proteger a los niños de padres mexicanos que viven en Estados Unidos, esto ante la propuesta del presidente Donald Trump de eliminar la nacionalidad por nacimiento.

Tenemos conocimiento de la intención de una propuesta de modificación constitucional en los Estados Unidos , en donde se va a privilegiar el derecho de la sangre y no del derecho del suelo para adquirir la nacionalidad norteamericana. De prosperar esta iniciativa y de no tener esta reforma constitucional en nuestro país, vamos a tener a un grupo importante de mexicanos nacidos en Estados Unidos, hijos de descendientes mexicanos, que tendrán la calidad de apátridas. Por eso debe ser prioridad que se determine que son mexicanos quienes nazcan en el extranjero y sean descendientes de mexicanos”, dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Al participar en el segundo día de actividades de la reunión plenaria de los senadores de Morena, la secretaria de Gobernación pidió también avanzar hacia una política progresista en materia de regulación de la marihuana.

En ausencia de Martí Batres, luego de las diferencias con Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero pidió que las discrepancias no frenen la transformación.

Que la transformación de nuestro querido país no se frene por las discrepancias, al contrario, que las diferencias nutran nuestro debate. No es la primera vez que comprobamos que sí podemos ponernos de acuerdo, que vamos unidos y que podemos hacer historia”, agregó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Al concluir el encuentro, en entrevista, reiteró que el gobierno federal no está rebasado por la inseguridad.

No está rebasada, estamos atendiéndola, el presidente ha dicho que todavía no es una asignatura pendiente, hemos avanzado, a lo mejor todavía no lo suficiente, pero estamos en eso. No ha sido fácil, no ha sido fácil, nosotros esperamos que ya con la guardia nacional y las políticas y estrategias que está llevando a cabo el gabinete de seguridad podamos avanzar”, comentó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.