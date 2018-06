Mexicanos que viajaron al mundial no podrán ejercer su voto

El domingo 1 de julio sólo 39 mexicanos que viven o están en Rusia podrán votar, el resto de los mexicanos que se encuentran en ese país por el mundial de futbol no podrán hacerlo, debido a que el modelo de votación no considera un ejercicio presencial en el extranjero, es decir, no considera la instalación de casillas en embajadas y consulados, sino a través del voto por mensajería.

Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que han recibido 95 mil 953 votos del extranjero y se estima para el día de la elección la cifra supere los cien mil votos provenientes del extranjero.

El consejero explicó que se registraron 181 mil 256 mexicanos que están en 120 países, siendo Estados Unidos donde está el mayor número de posibles votantes.

De Estados Unidos se registraron 152 mil 337; de Canadá, 6 mil 976; en España se registraron 3 mil 641; en Alemania, 3 mil 153, y en Francia, 2 mil 463, entre otros.

Se informó que actualmente, los votos de los mexicanos que viven en el extranjero se encuentran en una bodega localizada en la Delegación Tláhuac en la Ciudad de México y que el próximo domingo serán trasladados a una Universidad que se localiza en el sur de la ciudad, en donde se realizará el conteo de los votos.

El escrutinio y cómputo de los votos será el próximo primero de julio a partir de las 5 y media de la tarde y será en el local único que le llamamos y que está ubicado en el Tecnológico de Monterrey […] vamos a instalar 263 mesas de casillas con funcionarios de casillas y representantes de los partidos”, señaló Andrade.

En el caso de los mexicanos que acudieron a Rusia, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaime, explicó que el modelo de votación para mexicanos que viven o radican en el extranjero no permite que puedan votar en ese país.

En esta ocasión no se estableció alguna modalidad de voto presencial en consulados o embajadas, es meramente postal […] no hubo un procedimiento específico para los seleccionados, directivos o gente que actualmente está en ese país”, apuntó.

El INE informó que el costo promedio por cada voto proveniente del extranjero será de 2 mil 500 pesos.

(Con información de Mario Torres)

tfo