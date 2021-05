Mexicanos y palestinos protestan en la CDMX para exigir mayor solidaridad del Gobierno

Mexicanos y palestinos protestaron este domingo 23 de mayo de 2021, en la Ciudad de México (CDMX) para exigir una mayor solidaridad y contundencia del Gobierno con la crisis humanitaria y bélica que afronta la Franja de Gaza, donde hay al menos 248 muertes.

Entre los manifestantes que se congregaron frente al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma, estaba Nasser Assaf, un hombre palestino que apeló a la solidaridad de los mexicanos.

“Que se unan porque esto es un genocidio y no nada más de ahorita, lleva más de 70 años de vivir bajo el yugo de Israel. La tierra es palestina, no de Israel. Palestina es un país limpio, sano, humano y no se merece esto”, expresó Assaf.