¿Quiénes son los mexicanos nominados a los Oscar 2022?

El cineasta, Guillermo del Toro, y el director, Carlos López, son dos de los mexicanos que están nominados a los Premios Oscar 2022; mientras que el actor, Eugenio Derbez, estará presente en esta edición por la nominación de la película CODA, en la que él participa.

Después de que se conocieron las nominaciones al Oscar 2022, autoridades e internautas mexicanos celebraron las cuatro nominaciones del filme “Nightmare Alley” del director mexicano, Guillermo del Toro, así como la nominación del director Carlos López por su filme animado “Raya and the Last Dragon”.

“El talento mexicano estará presente en los premios Óscar 2022. Muchas felicidades a Guillermo del Toro por su nominación a la extraordinaria película ‘El callejón de las almas perdidas’ y a Carlos López Estrada por ‘Raya y el último dragón’”, escribió la secretaria de Cultura Alejandra Frausto en su Twitter.

Fueron anunciadas las cuatro nominaciones que “El callejón de las almas perdidas” de Del Toro recibió por parte de la Academia de Hollywood a las ternas de mejor película, mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

Asimismo, el director mexicano Carlos López Estrada -hijo de la productora Carla Estrada-, logró una nominación a mejor película de animación por su trabajo en “Raya and the Last Dragon” como director junto a Don Hall, Osnat Shurer y Peter Del Vecho.

“¡Dos mexicanos nominados a los Óscar 2022! ‘Nightmare Alley’, dirigida por Guillermo del Toro, (…) y Carlos López por ‘Raya and the Last Dragon’ (…) ¡Felicidades a ambos!”, expresó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) por medio de un tuit.

Pero Del Toro y López no serán los únicos mexicanos en la gala más importante del cine, ya que Eugenio Derbez también estará presente gracias a las tres nominaciones que recibió la película “CODA”, en la que participó como actor: mejor guión adaptado, mejor actor de reparto para Troy Kotsur, y mejor película, por lo que estará compitiendo con la película del ya galardonado Guillermo del Toro.

El actor compartió en redes sociales su reacción al escuchar el anuncio de las nominaciones en donde amigos como el actor Adrián Uribe y la cantante Camila Cabello, entre otros, expresaron su admiración por el comediante.

