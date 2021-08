Mexicanos no han perdido fe ni esperanza pese a crisis por COVID-19 y económica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que los mexicanos no han perdido la fe ni la esperanza pese a la crisis sanitaria por COVID-19 y la crisis económica provocada por la pandemia.

“Miren cómo estamos después de la pandemia, sigue siendo dañina la pandemia, ha bajado por la vacunación, afortunadamente, el número de fallecidos, no hay tantas desgracias como las que padecimos, pero aún con una situación de crisis sanitaria, de crisis económica, la gente no ha perdido la fe, no ha perdido las esperanzas”, comentó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina des Palacio Nacional.

López Obrador aseveró que la gente confía que en el futuro el mexicano va salir adelante.

“En la última encuesta que hicimos se le pregunta a la gente ¿Cómo ve el futuro? y dice: Vamos a salir adelante. Se las puedo mostrar, dice: ¿Cómo está ahora?, mal; pero ¿Cómo piensa que vamos a estar después?, mejor. Ese es México, esa es la grandeza de México. Si me dices, en qué ayudan, en eso, en fortalecer valores porque no sólo de pan vive el hombre, queremos bienestar material, pero también queremos bienestar del alma porque si vamos a poner por delante lo material pues eso no nos va a ayudar mucho”, señaló el presidente de México.

López Obrador aseguró que su gobierno está avanzando en lo material y que México va a salir de la crisis económica, sin embargo, dijo que se tienen que fortalecer más los valores.

“Fue la decadencia porque se hicieron a un lado los valores, imagínense cuánto se padeció por la migración, cuánta desintegración familiar se produjo, cuánto sufrimiento por la falta de oportunidades, la misma migración, el tener que abandonar los pueblos… entonces todo eso afecta, tradiciones, costumbres, valores, tenemos que fortalecernos en lo cultural y también no estar pensando que es lo mismo la educación que la cultura o que la educación es más importante que la cultura, no, no, la cultura es lo que viene de lejos y lo que heredamos y son todos estos valores”.

Finalmente, el mandatario mexicano reiteró que el gobierno de la 4T quiere que haya una clase media humanista, fraterna, y no una clase media que ascienda en la escala social sin escrúpulos morales, sin voltear a ver a los demás, sin amor al prójimo.

Con información de Noticieros Televisa.

