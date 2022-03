Mexicanos evacuados de Ucrania se preparan para salir de Rumania en avión de la Fuerza Aérea Mexicana

Los mexicanos evacuados de Ucrania se preparan para salir el martes en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que llegó a Bucarest, Rumanía el sábado pasado, proveniente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer fotos de la visita de personal del Ejército Mexicano y de Cancillería a los mexicanos evacuados que actualmente están en albergues de Bucarest concentrados con otros ucranianos exiliados.

Algunos expresaron su agradecimiento al gobierno mexicano a través de un video.

Se calcula que será un grupo de alrededor de 60 connacionales evacuados de Ucrania, quienes serán repatriados esta semana.

Mientras, en la frontera rumana, Julia, su hermana y los hijos pequeños de ambas evacuaron Ucrania este domingo… Llegaron a Siret, después de un viaje de dos días, de miedo y frío, desde Nikolaev, una ciudad sumida en el horror por los ataques rusos durante los días más recientes.

Se sienten a salvo, pero desoladas porque sus padres, de más de 70 años de edad, y sus esposos se quedaron atrás, bajo el riesgo de bombas y misiles rusos.

En la frontera de Siret, en Rumanía, llegan los evacuados de Ucrania, la diáspora ucraniana, que en su mayoría son mujeres con niños pequeños. De acuerdo organizaciones civiles de 200 a 300 niños cruzan a pie diariamente por esta frontera.

“Soy maestro y en estos días soy traductor de ruso, ucraniano al rumano, para ayudar a tener conexión con los niños y sus mamás para ayudar en sus necesidades como hospedaje y transporte, productos de higiene, pero mi trabajo principal es llegar a los corazones de los niños y lo que hago es regalar un muñeco de peluche que ellos pueden escoger y les pregunto su nombre, edad y sonríen. la mamá a veces llora y me cuentan de qué ciudad viajan y me cuentan sus historias”, dijo Alexei Savin, voluntario de “Save the Children”.