Mexicanos en Estado Unidos acceden a vacuna contra COVID-19

La meta del nuevo gobierno estadounidense es del tamaño de la gravedad del problema, en el estado de California, fronterizo con México, este viernes se detectaron 42 mil nuevos casos de COVID-19.

Ese es el lado malo de la vecindad, lo bueno, pero es que gracias a esa cercanía, algunos mexicanos que trabajan en la primera línea de los servicios de salud en Estados Unidos ya están siendo vacunados.

El doctor Andrés Smith es el presidente de la Cruz Roja en Tijuana, Baja California, como también presta servicios en Estados Unidos, se convirtió en el primer mexicano inmunizado en San Diego, tras recibir la primera dosis de la vacuna, el pasado 21 de diciembre.

El doctor Smith es encargado de la zona de urgencias en el Hospital Sharp ubicado en Chula Vista, California, que actualmente opera como centro de vacunación para trabajadores de la salud estadounidenses, a él también llegan enfermeros mexicanos, como Juan Pablo Botello.

“La reacción de la vacuna del Covid no pasó a mayores nada más un poquito de adolorido en el deltoide y eso es todo”, Juan Pablo Botello, enfermero mexicano en San Diego, California.

Los pacientes con más de 80 años y residentes de asilos, también están siendo vacunados en ese lugar, sin importar si nacieron o no en Estados Unidos, como Carlos Alegre, originario de Saltillo, Coahuila.

“Aquí nos dan todo, pero de esta vacuna no nos habían dado. Me dijeron que si quería y dije sí pónganmela no hay problema”, comentó Carlos Alegre, mexicano residente en San Diego, California.