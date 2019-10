Mexicano de 60 años enfrenta el reto deportivo más extremo de su vida

Fue aquí en Albi, una hermosa ciudad medieval en el suroeste de Francia, donde 450 deportistas de una cuarentena de naciones se dieron cita para disputar una prueba heroica, durísima, el campeonato del mundo de 24 horas NonStop, una competición de ultrafondo en la que se corre a pie durante un día y una noche luchando por las preseas internacionales.

La idea es sumar la máxima cantidad de kilómetros en 24 horas. Entre los participantes figura el experimentado corredor mexicano Octaviano Robles, de 60 años, que se gana la vida como policía auxiliar en su natal Oaxaca.

Faltan escasos minutos para el arranque. Octaviano Robles se muestra confiado en sí mismo y orgulloso de representar a su país.

No se trata de una exigencia exclusivamente física. Seguir y terminar la carrera es una cuestión de perseverancia, voluntad, disciplina y fortaleza interior.

Es muy importante la cabeza, prácticamente la cabeza es lo que va a trabajar. Después de 10 horas entra ya el trabajo sicológico. Es un juego mental. Ahí tenemos que jugar ya prácticamente al gato y al ratón, que me duele, no me duele, que te dejo, que no me dejas, es ahí donde tenemos que entrarle con muchas ganas. Estuvimos corriendo casi dos meses corriendo un maratón diario, entrenando un maratón diario, entrenamientos enfocados a este evento”, agrega Octaviano Robles, corredor oaxaqueño.

¡A sus marcas, listos, fuera! Es el ultramaratón más prestigioso y exigente del planeta. Octaviano Robles espera correr 200 kilómetros.

Conforme pasa el tiempo, crece el número de lesiones, el agotamiento rebasa lo humanamente soportable, la mente se nubla, cada vez hay más corredores que tiran la toalla.

Ya entramos en la noche profunda. Octaviano Robles, rodeado de atletas de 47 países, lleva ya 12 horas corriendo.

Desde la hora 11 hasta el final de la carrera el organismo está al límite de sus condiciones. Se multiplican los casos de hipotermia, los vómitos y las diarreas. Lo atletas sufren estragos de tanto desgaste, físico y mental.

Después de 100 kilómetros empezó lo fuerte. Me dieron unas crisis muy fuertes. No pude controlar. Una crisis de presión me duró como 15 minutos o más. No pude controlarla. Y de ahí ya empezó a bajar mi ritmo. Empecé con vómitos, mucho dolor de cabeza, muy mareado. Yo estuve a punto de abandonar anoche. A las 3 de la mañana ya no podía, me dolía mucho y el vómito que tuve”, expresa Octaviano Robles, corredor oaxaqueño.