Mexicano obtiene ciudadanía estadounidense luego de ser deportado

En 2012, Héctor Barajas abrió, en Rosarito, Baja California, el primer albergue para veteranos del Ejército estadounidense deportados a México.

Héctor nació en Zacatecas, sus padres lo llevaron a California a los siete años y se enlistó en el 82 batallón de paracaidistas del ejército de Estados Unidos bajo la promesa de que le darían la ciudadanía, algo que no ocurrió.

En 2001 fue detenido por dispararle a un automóvil y tres años más tarde fue deportado.

A mí cuando me deportaron en 2009, me tomó una persona, ahora yo estoy tratando de hacer lo mismo, tener algo abierto para cualquier persona que lo deportan” , dijo.

Héctor cambió su albergue a Tijuana en 2014; lo llamó El Bunker.

Cada año más de 50 mil personas que no son ciudadanas se enlistan en el ejército americano, no solo mexicanos, tenemos personas deportadas a Inglaterra, a Alemania, a Costa Rica, a El Salvador, a diferentes partes del mundo, no solo es un problema mexicano, es un problema global”, afirmó el veterano del ejército norteamericano.