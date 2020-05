Mexicano muerto por COVID aparece en portada del New York Times

La portada dominical del New York Times se titulaba “Una Pérdida Incalculable” y daba los nombres de las cerca de cien mil personas que han muerto durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. Un equipo del periódico se dedicó a rastrear en diarios grandes y pequeños de todo el país los obituarios de quienes han fallecido entre ellos, cerca de mil mexicanos. En Punto buscó entre ellos y localizó a Jesús Román Meléndez , muerto el 1 de abril.

Jesús Román Meléndez era famoso en la zona de Queens por preparar la mejor birria de todo Nueva York. Cocinero desde hace 20 años en el restaurante Jean-George’s Nougatine del Hotel Trump, Jesús falleció 15 días después de haberse contagiado de COVID.

Nos dio el virus. No sabemos dónde lo contagiamos, no supimos dónde lo obtuvimos y digo lo obtuvimos porque yo también tuve síntomas”, contó Miriam Reyes, esposa de Jesús.

El 25 de marzo, ella se quedó internada y a mi papá lo dieron de alta. Se empeoró, tenía tos y escalofrío, no podía comer, no podía hablar, no podía caminar, estaba pálido”, djo Yustin Román, hija de Jesús.