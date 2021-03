Mexicano medallista de oro por breakdance, busca triunfar en JJOO París 2024

Los Juegos Olímpicos de París de 2024 tendrán tres nuevas disciplinas: surf, skate y breakdance. Un joven mexicano ostenta actualmente la medalla de oro en una de sus especialidades más difíciles.

Aunque comenzó como un arte callejero, el breakdance será deporte olímpico por primera vez en París 2024, en México grupos y artistas llevan años preparándose.

“Yo escucho algo que me gusta y automáticamente mis pies ya se quieren mover, escucho algo y me vuelvo un monstruo. Trato de transmitir una energía fuerte, para demostrar que yo soy la que va a ganar”, dijo Adriana Cielo Velázquez, BGirl Cielo, integrante Team Grizzlee.

Para ellos, la competencia es fraternidad y sana complicidad.

“Yo pertenezco al equipo de mujeres que se llama Loyal Crew, para crear lazos de unión. Me gusta mucho dar clases, es algo que me ha hecho entender cuál es mi propósito dentro del breaking, que no nada más es bailar y ya, sino también aportar a las generaciones que vienen atrás de mí”, afirmó Samira Boy, BGirl Unick Barbie-Loyal Crew