Mexicanas conmemoran con sus historias el Día Internacional de la Mujer

Este martes 8 de marzo, miles de mujeres volverán a tomar las calles en la Ciudad de México para alzar la voz contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer.

Te recomendamos: Martí Batres prevé que 15 grupos organizados lleven ‘artefactos’ en protestas del 8M en CDMX

En este contexto, En Punto presentó algunas historias de mujeres que han ido más allá de sus circunstancias y han construido su camino.

María, Yadira y Diana

“Un señor que estaba vendiendo mameyes me dijo ‘usted es enfermera ¿verdad?. Le dije sí y me dio una bolsa con mameyes, se los estoy regalando porque es la única forma que tengo de agradecerle lo que hace por nosotros, se me derramaron las lágrimas”, dijo María Isabel López, jefe de Enfermería del Centro de Atención Temporal Morelos y Tlatelolco del IMSS.

“Yo decidí dejar Morelia para venir a estudiar a una importante escuela de acá, sola, justo para demostrarme a mí y demostrar a todos que sí se puede”, apuntó Yadira Miranda, médico cirujano del IMSS.

“No es sencillo dejar en casa a los niños, no sencillo a veces sacrificar quizá algún proyecto personal, también por venir incluso en pandemia”, compartió Diana Venegas, trabajadora del IMSS.

María, Yadira y Diana tienen una vocación en común; son trabajadoras de Salud que han dedicado gran parte de su vida a atender a pacientes, incluso en los momentos más críticos de la pandemia.

Perla, brigadista forestal

En otra trinchera, Perla decidió romper con los oficios tradicionales de las mujeres en Tepoztlán, Morelos, y dedicarse, como su padre, a combatir incendios forestales.

“Lo más pesado es encontrarse con el machismo, en mi comunidad, se va con tantos hombres a trabajar que quien sabe qué, y también con los hombres, tu qué haces aquí, deberías estar en tu casa haciendo tortillas, pero también encontramos compañeros que nos apoyan”, comentó Perla Cedillo, brigadista forestal.

La maga Isis

“Yo nací en un pueblito que se llama San Manuel, ahí en el estado de Tlaxcala, yo ya cosía en mi pueblo, yo tenía 17 años y entré a trabajar diciendo que tenía 18, me dijo qué sabe usted hacer, nada más coser y aprendí a coser muy bien, yo aprendí a hacer los abrigos de mink”, comentó la maga Isis.

Fidelia pasó de hacer magia con agujas e hijos a convertirse en la maga Isis, pionera de esta destreza en la década de los setenta, que aprendió de su esposo y suegro.

“Había muy pocas, como que las mujeres no nos atrevemos a muchas cosas y las mujeres podemos hacerlo todo, todo, no hay imposibles”, apuntó la maga Isis.

Cuenta que por mas de 25 años visitó hospitales y orfanatos. Actualmente enseña trucos a quienes visitan su tienda de magia.

“Abren la cortina y el impacto es terrible cuando usted ve a todos los niños con sus varitas, con sus gorrinos, con sus sueritos, me ganó la lágrima; gracias a la magia soy la persona que soy ahora, mi mamita nos decía de chiquitas, lo que hagan, háganlo con gusto y nunca les va a pesar”, dijo la maga Isis.

Con información de Farah Reachi y Elizabeth Mávil.

LLH