Mexicana recurre al humor para denunciar el machismo en TikTok

La tiktoker mexicana Herlanlly Rodríguez ha demostrado el gran sentido del humor de las mujeres y lo importante de aportar desde cualquier trinchera a la lucha contra el machismo y las conductas ignorantes que suelen existir en la sociedad.

“Tomás el incrédulo” es el nombre de su personaje más famoso de redes sociales, un hombre machista, homófobo, “gordófobo”, que no cree en la COVID, que no cuida a sus hijos (Iker Mamarre y Kimberly), que maltrata a su madre y a su expareja “La Fanny” y que tiene ideas cerradas sobre el mundo que lo rodea, entre otros defectos.

“Me gustaría reflejar acciones que he visto en hombres que no entienden esta parte del feminismo que se la viven quejándose, también hacia el abuso de la mujeres, que es uno de los temas de los que más habla Tomás o el tema de la COVID que muchos no creen, por eso se llama ‘Tomás el incrédulo'”, dijo su creadora en una entrevista con Efe.