Mexicana denuncia agresión y la condenan a 100 latigazos en Qatar, cónsul no apoyó correctamente

Una mexicana pasó de ser agredida físicamente por un hombre, a recibir una condena de cárcel y pena corporal en catar, país donde trabajaba en la organización del próximo mundial de futbol.

El año pasado, la mexicana Paola Schietekat, de 27 años de edad, se encontraba viviendo en Qatar. Trabajaba con una empresa encargada de los preparativos del Mundial de Futbol 2022. El 7 de junio de 2021, cuenta que fue agredida en su casa por un conocido suyo. Aunque ella denunció los hechos, asegura que el desconocimiento de las leyes y el idioma por parte del cónsul de México en Catar, Luis Alberto Ancona Navarrete, volteó la situación en su contra..

“El Cónsul va conmigo, pero no habla ni árabe, ni tampoco tiene un conocimiento de las leyes de Qatar. Nunca jugó un papel de apoyo. Me preguntan si yo quería irme a las últimas instancias, no hacer nada o tener una orden de alejamiento. Yo estaba en shock, volteo a ver al Cónsul y me dice: “por supuesto, vete a las últimas instancias, si el cónsul hubiera sabido las implicaciones”. Me lo debió haber advertido”, Paola Schietekat, economista conductual.