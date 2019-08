Reabren estación Insurgentes del Metrobús tras actos vandálicos

Este sábado la estación del Insurgentes, de la Línea 1, del Metrobús opera con normalidad, tras los trabajos de limpieza luego de que las instalaciones fueran vandalizadas por mujeres integrantes de diversas organizaciones durante la marcha contra la violencia de género.

Te recomendamos: Mantendrán cerrada hasta nuevo aviso estación Insurgentes del Metrobús por actos vandálicos

En su cuenta de Twitter, este medio de transporte escribió: “#MovilidadCDMX AVISO L1.Se restablece el servicio en la estación Insurgentes en ambas cabeceras”.

Ayer viernes un grupo de mujeres embozadas, con cubrebocas y máscaras dañó las instalaciones del andén de la estación Insurgentes del Metrobús, rompiendo cristales, tirando anuncios, utilizando extintores para generar destrozos y realizando pintas.

Las activistas afectaron el mobiliario del andén en la Glorieta de los Insurgentes.

Anoche, el director general de Metrobús, Roberto Capuano, informó que, como consecuencia de los actos vandálicos perpetrados en la estación Insurgentes, ésta se mantendría cerrada hasta nuevo aviso para evitar cualquier posible accidente, dado que fue dañada de manera severa.

Dicha línea, en sus diversos ramales, corre de Indios Verdes a El Caminero y a Doctor Gálvez, así como de Indios Verdes a Insurgentes, de Buenavista a El Caminero, y de Colonia del Valle a Tepalcates.

El viernes 16 de agosto más de seis mil 500 mujeres se manifestaron en la llamada “Brillanteada“, una manifestación contra los abusos sexuales que han sufrido mujeres por parte de policías en la Ciudad de México, y en general, contra la violencia machista.

La manifestación pacífica en sus inicios derivó en actos vandálicos. Antes de las seis de la tarde en la Glorieta de la estación del Metro Insurgentes, había ya 100 mujeres, en su mayoría, jóvenes, venían vestidas de negro. Muchas con pañuelos morados o verdes tapándoles el rostro y con brillantina, que se convirtió en el símbolo de la protesta tras lo ocurrido el lunes pasado con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

No quiero más, no quiero más, no quiero más dolor aquí, pido respeto todos los días”, dijo una manifestante.