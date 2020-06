Metro de CDMX pide a usuarios permanecer callados para evitar contagios de coronavirus

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha la campaña “Callados prevenimos el contagio“, la cual exhorta a los usuarios a no hablar durante su trayecto en la red, esto como parte de las acciones sanitarias y preventivas para evitar aglomeraciones en el marco de la contingencia sanitaria.

A través de un comunicado, el STC informó que se contempla la colocación de carteles en paneles informativos distribuidos en las estaciones que continúan en servicio, así como en las redes sociales del Metro, audiometro y paletones impresos que serán exhibidos por elementos de seguridad en las estaciones de mayor afluencia, como terminales y correspondencias.

La medida se aplica con base en análisis científicos, en los que se demuestra que una de las formas comunes de transmisión del SARS-COV2 se da a través de la secreción de gotículas del tracto respiratorio, que se generan al toser, estornudar o hablar.

Por ello, es de suma importancia que al transportarse, los usuarios del Metro eviten hablar, ya que la reducción en la emisión de gotículas cobra especial relevancia en el caso de los portadores asintomáticos.

Bajo la premisa de no contagiar y no contagiarse, el STC exhorta a los usuarios a no bajar la guardia en el uso correcto y obligatorio del cubrebocas durante su permanencia al interior del Metro. Prácticamente el 100% de los usuarios ingresan a las instalaciones con cubrebocas, el cual debe mantenerse durante todo el trayecto y evitar retirarlo o bajarlo a la altura de la barbilla.

Asimismo, se hace un llamado a la población a permanecer en casa si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria como tos, gripa o fiebre y abstenerse de utilizar el transporte público a fin de evitar contagios.

El Metro de la CDMX permanece reforzando las estrategias de dosificación y encauzamiento en las estaciones como Cuatro Caminos ((L-2), Zaragoza (L1), Hidalgo (L2), Centro Médico (L3), Pantitlán (L9) y Ciudad Azteca (LB), la cual se lleva a cabo con apoyo de unifilas desde las zonas de taquillas y torniquetes, en la que el objetivo es mantener la sana distancia, retrasar la llegada del usuario a la zona de andenes y evitar aglomeraciones, así como la entrega gratuita de gel antibacterial.

De igual forma, los usuarios perciben la señalización sobre el piso de “Sana Distancia” y procuran mantenerla desde su ingreso por los torniquetes y en zona de andenes en estaciones estratégicas.

El Metro es el sistema neurálgico para la movilidad de la ciudad, por lo que se refrenda el exhorto del Gobierno de la CDMX a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y en su caso acatar todas las medidas de protección posible, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse.

