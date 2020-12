Metro de CDMX inicia rastreo de COVID-19 con código QR

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) inició este miércoles el rastreo de COVID-19 por medio de código QR, por lo que pidió a los usuarios realizar su registro al interior de las instalaciones “con el objetivo de romper la cadena de contagios, en el marco de la contingencia sanitaria”.

En un comunicado, el Metro señaló que se colocaron códigos QR “al interior de los vagones de la Línea 2 en 21 trenes de los 46, que circulan de Cuatro Caminos a Taxqueña y viceversa”.

Este miércoles inicia la colocación de códigos QR al interior de los vagones de 21 trenes que circulan por la Línea 2. Asimismo, en días posteriores serán visibles en zona de andenes de las 24 estaciones que conforman dicha Línea. pic.twitter.com/22Uen4dIeF — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 9, 2020

Agregó que en los días siguientes los códigos QR serán visibles en la zona de andenes de arribo de trenes de las 24 estaciones que conforman la Línea 2.

Después, el Metro continuará con la colocación de los códigos QR en las Líneas 3, 1, 9, A, B, 8, 12, 7, 5, 6 y 4, considerando este orden de acuerdo a la extensión de las Líneas y a la afluencia de usuarios registrada en las últimas semanas.

En próximos días se continuará con la colocación de códigos QR, de manera paulatina en las Líneas 3, 1, 9, A, B, 8, 12, 7, 5, 6 y 4. Considerando este orden de acuerdo a la extensión y afluencia de usuarios por Línea. pic.twitter.com/aWHrtV8e7k — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 9, 2020

En total, en el Metro de CDMX se colocarán 14 mil 464 plantillas de código QR; cuatro en cada uno de los tres mil 226 vagones correspondientes a los 377 trenes que circulan por las 12 Líneas. Asimismo, serán colocados ocho más en los andenes de arribo de trenes, en ambas direcciones, de cada una de las 195 estaciones.

¿Cómo realizar el registro?

Los usuarios del Metro podrán escanear el código QR con su teléfono celular o bien, pueden enviar un SMS gratuito con el folio que aparece junto al código, al número 51515; en caso de haber estado en el mismo lugar que una persona que dio positivo a COVID-19, será notificada vía mensaje SMS, para tomar las medidas necesarias y romper la cadena de contagios de COVID-19.

Se colocarán un total de 14 mil 464 plantillas de códigos QR, cuatro en cada uno de los 3226 vagones correspondientes a los 377 trenes que circulan por las 12 Líneas, también serán colocados 8 códigos en andenes de cada una de las 195 estaciones de la Red. pic.twitter.com/esoCgB6Iwo — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 9, 2020

Esta medida será implementada en la Red de Movilidad Integrada de la CDMX, como parte del conjunto de acciones, que el Gobierno capitalino ha puesto en marcha en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19.

Por último, el Metro de la CDMX hizo un llamado a los usuarios a no bajar la guardia y evitar salir de casa si no es necesario; en caso contrario, intensificar las medidas de prevención como el uso correcto de cubrebocas y careta, lavado frecuente de manos y uso de gel antibacterial; así como evitar hablar, cantar o gritar y no ingerir alimentos en el transporte público.

Esta medida forma parte del conjunto de acciones de la Red de Movilidad Integrada de la CDMX que ha puesto en marcha el Gobierno capitalino. Se hace un llamado a las personas usuarias a no bajar la guardia e intensificar las medidas de prevención. pic.twitter.com/JpYIiTyFku — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 9, 2020

