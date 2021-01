Metro CDMX arrastra por décadas problemas de mantenimiento y falta de inversión

La directora del Metro, Florencia Serranía, informó que a las cinco de la mañana de este martes se reanudará el servicio en las Líneas 4, 5 y 6. De las Líneas 1, 2 y 3, aún no se tiene fecha. No se sabe todavía qué ocasionó el incendio pero lo que sí se sabe es que desde hace años el Metro arrastraba problemas de mantenimiento y de falta de inversión.

A las 5 horas con 29 minutos del sábado 9 de enero, comenzó el incendio en el Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México. El fuego inició en el sótano donde se ubican los cuatro transformadores de la subestación que alimentan la energía con la que operan 6 líneas, y se propagó inmediatamente en todo el edificio ubicado en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la emergencia, María Guadalupe Torres Cornejo, policía Bancaria Industrial murió por una caída. En medio de la desesperación, 30 trabajadores del Metro quedaron atrapados entre el quinto y sexto piso del edificio, en la zona donde se ubica el tablero Central de Control. Una docena de trabajadores resultaron intoxicados y con lesiones, otros buscaron salvar su vida refugiándose durante más de una hora, entre las estructuras metálicas del inmueble de la calle Delicias.

En marzo del 2019 En Punto recorrió las instalaciones del Puesto Central de Control. Se constató que el equipo era viejo y obsoleto, incluso en el tablero de control óptico de comunicación que controla de las Líneas 1 a la 6, las afectadas por el incendio, tenía un aviso donde pedía “reportar fallas o cualquier falsa señalización”. También existía un botón señalizado para usar en caso de “autorización de destrucción de urgencia”.

Desde 2015, En Punto documentó los problemas de mantenimiento que denunciaban los propios trabajadores.

Hubo denuncias sobre las inundaciones que se presentaban en cada temporada de lluvias. Además, se presentaban quejas porque los trenes circulan con las puertas abiertas.

“El alumbrado de la cabina, ya no ésta, el conmutador no existe, las lámparas. El limpiaparabrisas cuando está lloviendo no funciona, la comunicación es defectuosa, la comunicación a usuarios no sirve, como pueden observar está completamente roto”, describió Alfredo Aviña, del Sindicato Nacional de Trabajadores STC Metro.