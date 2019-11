Hospital Infantil de México y de Pediatría sí tenían metotrexato para tratar cáncer infantil, denuncia Hacienda

La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, denunció que el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Pediatría sí tenían el medicamento metotrexato para el tratamiento de cáncer infantil y el presunto desabasto se debió a graves fallas administrativas y de comunicación entre médicos y administradores de servicios de dichos centros.

Te recomendamos: Cada año se diagnostican 300 mil nuevos casos de cáncer infantil: OMS

Los papás que fueron al aeropuerto que se estaban desgarrando porque sus hijos no tenían el medicamento y al final de cuentas fue un error administrativo el decir que había o no había medicamento, pues a mí sí me parece grave”, insistió la Oficial Mayor de SHCP.