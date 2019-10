Cofepris encuentra bacteria en lote de metotrexato, medicamento para el cáncer

Ante padres de niños que padecen leucemia y necesitan el metotrexato para su tratamiento, José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que fue detectada una bacteria en la producción de este medicamento.

Al realizar la verificación de los procedimientos de la empresa que fabrica la mayor cantidad de metotrexato que se consume en el país, la Cofepris detectó la bacteria bacillus simplex en uno de sus lotes. Fueron 850 ampolletas contaminadas.

Actualmente 7 de las 17 plantas de esa empresa están clausuradas por diversas irregularidades en la producción de medicamentos y será el próximo 7 de octubre cuando hagan una nueva verificación.

Y es que había denuncias de niños afectados por la aplicación del medicamento, explicó.

No pasó la prueba de esterilidad. Afortunadamente el riesgo para los pacientes que lo reciben, aquí están los papás y si quiero tranquilizarlos, no engañarlos el riesgo es mínimo porque la bacteria que se encontró. No se encuentra como patógeno, pero no cumplieron con la norma de esterilidad entonces no son procesos administrativos”, explicó José Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris.