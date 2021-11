Métodos de reclutamiento del narco obliga a jóvenes de Guanajuato a migrar a EEUU

La penetración del crimen organizado en varias zonas del país, como en el Bajío, particularmente sus métodos de reclutamiento, están llevando a más y más jóvenes a intentar cruzar a los Estados Unidos.

Te recomendamos: Aparecen 10 cuerpos colgados de un puente en Zacatecas

“La neta por la inseguridad pues que se está viviendo ahorita más allá en mi estado orilla a uno a buscar la manera de brincar al otro lado y de echarle ganas allá y vivir un poco más tranquilo; dos veces han sido por el monte y esta vez pues fue por el muro”, cuenta Rafael.

Rafael de 27 años edad, cuenta que se fue de Irapuato, Guanajuato, después de que hombres del Cártel Jalisco Nueva Generación lo amenazaron para que se incorporara a sus filas; hace tres semanas llegó a Tijuana, Baja California, buscando cruzar a Estados Unidos.

“Muchos de mis amigos de allá de la infancia, de hecho hace días estaba viendo fotos y digo este ya está muerto, este también, este ya anda en el pedo, este ya está en la cárcel después de 12 intentos más lo consiguió”, contó Rafael, migrante.

En los últimos dos años el desempleo aumentó un 60% en Guanajuato de 98 mil desempleados en 2019 a 157 mil en 2021, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

“Los jóvenes que migran de Irapuato hacia los Estados Unidos impulsados por el fenómeno delictivo se debe a dos razones: en primer término; la imposibilidad de poner un negocio y hacer una vida independiente; y en segundo término el levantamiento forzado, es decir, el reclutamiento forzado a las células del narcotráfico”, apuntó David Saucedo, consultor en Seguridad.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, Irapuato tiene una población de 616 mil habitantes de los cuales cerca de 448 mil son población vulnerable o en pobreza. La cabecera es considerada por el 91.7 de sus habitantes como una de las tres ciudades más inseguras del país

Ciertamente cuando existen lugares en donde es más complejo, más complicado el tema de la seguridad pues puede ser una de las causales por las cuales los jóvenes se desplazan, detalló Raúl Calvillo, del Observatorio Ciudadano de Irapuato, Guanajuato.

Históricamente Guanajuato ha figurado entre los estados con mayor flujo migratorio hacia los Estados Unidos. en los últimos 10 años, 150 mil guanajuatenses han sido deportados, pero 11 mil 145 sólo de enero a septiembre de este año.

“De las crisis económica derivada del COVID los jóvenes que no se pueden involucrar al mercado laboral sólo tienen tres opciones: migrar a los Estados Unidos; dedicarse al comercio informal o incorporarse a los ejércitos del narco”, señaló David Saucedo, consultor en seguridad.

Luis de 21 años vende aguas frescas en el centro de Irapuato; el año pasado, dice, aún le alcanzaba para pagar su licenciatura en Educación Física. Ahora ya piensa en migrar a Estados Unidos.

“Me ha pasado por la mente a lo mejor no tengo familiares pero sí parientes que pues se han ido y realmente les ha ido bien, pero es una aventura que no muchos se atreven”, dijo Luis Llanos, comerciante de Irapuato.

Como Luis, unos 81 mil estudiantes abandonaron sus estudios en Guanajuato durante el ciclo escolar 2020-2021, cerca de 10 mil 700 son de Irapuato; Juan de 20 años de edad, dice que aunque ya pudo poner de nuevo su puesto en el centro de Irapuato, la gente no sale como antes por miedo a la violencia y sus ventas no levantan.

“Me metí a la universidad, pero no tuve chance de pagarla, pues la pandemia no nos dejaron poner aquí como por seis meses, entonces no hubo nada de ventas, de hecho mi papá, lleva como 15 años allá, pero la verdad por lo que él me cuenta es muy difícil; me dijo que mejor si pudiera pues aquí le echara ganas, que siguiera adelante aquí”, señaló Juan Vargas, comerciante de Irapuato.

Con información de Víctor Valles-Mata y Adrián Tinoco.

LLH